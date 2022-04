Retour raté pour Novak Djokovic ! Il s’in­cline dès son entrée en lice ce mardi au Masters 1000 de Monaco contre un spécia­liste de la terre battue, quart de fina­liste l’an dernier sur le Rocher, le dange­reux Alejandro Davidovich Fokina : 6–3, 6–7(5), 6–1.

Si le Serbe est apparu affuté sur le Rocher, son état de forme restait une incer­ti­tude, tant au niveau physique que mental. Il n’a joué que trois matchs en trois mois et demi, et restait sur une défaite contre Jiri Vesely il y a un mois et demi à Dubaï.

Naturellement, tout numéro 1 mondial qu’il est, Nole mettait du temps à rentrer dans son match, trouver du rythme. Sans doute gêné par les condi­tions venteuses, il parais­sait en manque de confiance, souvent mal placé, en diffi­culté sur son coup droit. En face, Alejandro Davidovich Fokina en profi­tait. Il accé­lé­rait, débor­dait Djokovic et faisait la course en tête, logiquement.

Nole commen­çait fina­le­ment à se régler un petit peu au milieu du deuxième set. Il résis­tait mieux aux offen­sives de l’Espagnol. Après un saut impro­bable, ce dernier se bles­sait au genou puis faci­li­tait la tâche à Djokovic avec de gros­sières erreurs et des doubles fautes. Le Serbe n’en profi­tait pas tout de suite, mais s’ac­cro­chait, rempor­tait le tie‐break de justesse et lais­sait exploser sa joie.

La troi­sième manche fut étrange. Les deux joueurs rentraient aux vestiaires pendant quelques minutes avant le début de celle‐ci. Djokovic reve­nait alors mécon­nais­sable. Il multi­pliait les fautes directes (18 au total dans le dernier set !). Davidovich Fokina n’en deman­dait pas tant, il concluait sans problème en 2h56 de jeu.

Djokovic a du boulot dans les semaines à venir. Il va désor­mais rentrer chez lui, à Belgrade, où il tentera de se régler du 19 au 25 avril. Alejandro Davidovich Fokina affron­tera lui David Goffin ou Daniel Evans en huitièmes de finale.