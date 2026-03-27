Déjà forfait pour le Miami Open à cause d’une blessure à l’épaule droite, Novak Djokovic ne participera pas non plus au Masters 1000 de Monte‐Carlo, du 5 au 12 avril.
Si son retrait en Floride n’avait pas surpris grand monde, celui‐ci est beaucoup plus inhabituel pour le Serbe, qui n’avait plus manqué une édition sur le Rocher depuis 2011.
« Novak Djokovic s’est retiré du tournoi. Nous lui adressons toutes nos meilleures souhaits et espérons le revoir sur le terrain très bientôt », a écrit l’organisation du tournoi dans un message publié sur les réseaux sociaux.
Désormais, deux questions demeurent : à quel point la blessure à l’épaule de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est importante, et sera‐t‐il rétabli pour l’un des deux principaux tournois (Madrid et Rome) avant Roland‐Garros ? Réponse dans quelques semaines…
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 15:55