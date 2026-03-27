Déjà forfait pour le Miami Open à cause d’une bles­sure à l’épaule droite, Novak Djokovic ne parti­ci­pera pas non plus au Masters 1000 de Monte‐Carlo, du 5 au 12 avril.

Si son retrait en Floride n’avait pas surpris grand monde, celui‐ci est beau­coup plus inha­bi­tuel pour le Serbe, qui n’avait plus manqué une édition sur le Rocher depuis 2011.

« Novak Djokovic s’est retiré du tournoi. Nous lui adres­sons toutes nos meilleures souhaits et espé­rons le revoir sur le terrain très bientôt », a écrit l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Désormais, deux ques­tions demeurent : à quel point la bles­sure à l’épaule de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est impor­tante, et sera‐t‐il rétabli pour l’un des deux prin­ci­paux tour­nois (Madrid et Rome) avant Roland‐Garros ? Réponse dans quelques semaines…