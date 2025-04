Certaines personnes se sont éton­nées de l’ab­sence de Novak à Monte‐Carlo pour­tant l’Ecossais et Nole se sont mis d’ac­cord en début de saison et Andy ne devait pas venir à Monte‐Carlos. Le Serbe a donc du justi­fier tout en préci­sant qu’il avait profiter de cette situa­tion pour engager du renfort.

« Il n’a jamais été ques­tion de travailler avec Andy cette semaine. J’ai réfléchi à la personne que je souhai­tais avoir en dehors de mon prépa­ra­teur physique et de mon physio, et mon frère Marko a pu se joindre à moi, ce qui m’aide sur le plan émotionnel.J’ai passé du temps avec mon frère et j’ai passé du temps avec lui sur la toute »