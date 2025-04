Lors de son passage face aux médias dimanche à Monte‐Carlo, où il s’est exprimé sur son infec­tion à l’oeil, Novak Djokovic a égale­ment évoqué le fait que Jannik Sinner, suspendu depuis début février, soit toujours numéro 1 à la Race.

« Quand on gagne un Grand Chelem, on accu­mule 2 000 points, c’est beau­coup… Zverev n’est proba­ble­ment pas satis­fait de ses derniers tour­nois, tout comme Alcaraz j’ima­gine. Mais tout le monde joue du très bon tennis de nos jours ! La domi­nance à laquelle on s’était habitué, ou qu’on s’at­tend à voir, n’est plus garantie. Mais la saison est longue, je suis sûr que les trois joueurs dont on vient de parler seront les trois à postuler à la place de numéro 1 mondial à la fin de l’année. »