Depuis Monte‐Carlo où il a passé le premier tour contre Sebastian Baez (6−3, 7–5), le talen­tueux britan­nique Jack Draper (56e) parle à Tennis Majors Carlos Alcaraz comme une réfé­rence qu’il aime­rait concur­rencer dans le futur.

« J’ai beau­coup de respect pour lui. C’est évidem­ment un joueur incroyable. Ce qu’il a déjà fait dans le tennis est déjà assez incroyable. Je ne parle pas seule­ment de son tennis, mais aussi de son physique et sa menta­lité. Je le vois plus comme un point de repère pour savoir où je veux être chaque semaine. Je veux être capable de riva­liser avec lui et, je l’es­père, de gagner contre lui. C’est un joueur incroyable. Et je ne pense pas que tu puisses l’ap­pré­cier à sa juste valeur tant que tu n’as pas joué contre lui », a déclaré le joueur de 21 ans, qui a pu se rendre plei­ne­ment compte du niveau excep­tionnel de l’Espagnol lors de leurs deux matchs, à Bâle en 2022 (victoire en trois sets d’Alcaraz) et à Indian Wells cette année (abandon de Draper à 6–2, 2–0 pour Alcaraz).