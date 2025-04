Tenant du titre et triple lauréat du tournoi, Stefanos Tsitsipas est tombé ce vendredi face à Lorenzo Musetti, à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Battu 1–6, 6–3, 6–4, après 2h25 de jeu, le Grec, en plus de perdre son titre, va chuter de huit places ce lundi prochain au clas­se­ment ATP pour se retrouver à la 16e place mondiale, sa posi­tion la plus faible depuis octobre 2018.

A BIG W ✅@Lorenzo1Musetti defeats defen­ding cham­pion Tsitsipas 1–6 6–3 6–4 to reach his FIRST Masters 1000 Semi‐Final#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/C8XfTTc2yG