Si les Français avaient pour l’instant été épargnés par la petite hécatombe de forfaits sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, seul tournoi du circuit de sa catégorie non‐obligatoire, ce n’est plus le cas suite au retrait de Giovanni Mpetshi Perricard.
Un coup dur pour le Français, manifestement touché au poignet, qui enchaîne les mauvaises nouvelles après avoir vu Francisco Roig, son coach depuis un peu plus d’un mois, le lâcher pour entraîner Iga Swiatek.
Monte‐Carlo update :— Entry List Updates (@EntryLists) April 5, 2026
OUT : Mpetshi Perricard
IN : Lucky Loser
Désormais entraîné par le Belge Philippe Dehaes, et l’ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open, Greg Rusedski, « Gio » va désormais pouvoir passer à autre chose, en espérant que ce pépin physique ne soit qu’un simple petit contretemps.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 15:25