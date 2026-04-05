Si les Français avaient pour l’ins­tant été épar­gnés par la petite héca­tombe de forfaits sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, seul tournoi du circuit de sa caté­gorie non‐obligatoire, ce n’est plus le cas suite au retrait de Giovanni Mpetshi Perricard.

Un coup dur pour le Français, mani­fes­te­ment touché au poignet, qui enchaîne les mauvaises nouvelles après avoir vu Francisco Roig, son coach depuis un peu plus d’un mois, le lâcher pour entraîner Iga Swiatek.

Monte‐Carlo update :

OUT : Mpetshi Perricard

IN : Lucky Loser — Entry List Updates (@EntryLists) April 5, 2026

Désormais entraîné par le Belge Philippe Dehaes, et l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, Greg Rusedski, « Gio » va désor­mais pouvoir passer à autre chose, en espé­rant que ce pépin physique ne soit qu’un simple petit contretemps.