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Encore un forfait sur le Rocher, et c’est un Français…

Par
Thomas S
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Si les Français avaient pour l’ins­tant été épar­gnés par la petite héca­tombe de forfaits sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, seul tournoi du circuit de sa caté­gorie non‐obligatoire, ce n’est plus le cas suite au retrait de Giovanni Mpetshi Perricard.

Un coup dur pour le Français, mani­fes­te­ment touché au poignet, qui enchaîne les mauvaises nouvelles après avoir vu Francisco Roig, son coach depuis un peu plus d’un mois, le lâcher pour entraîner Iga Swiatek. 

Désormais entraîné par le Belge Philippe Dehaes, et l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, Greg Rusedski, « Gio » va désor­mais pouvoir passer à autre chose, en espé­rant que ce pépin physique ne soit qu’un simple petit contretemps. 

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 15:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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