C’est devenu une habi­tude et c’est large­ment mérité. Le Rolex Monte‐Carlo Masters, qui aura lieu du 4 au 12 avril, va encore accueillir la crème de la crème puisque la liste d’en­trée dévoilée ce mardi est clinquante.

Deux joueurs parmi les 20 premiers mondiaux manquent à l’appel de la prin­ci­pauté. Il s’agit des Américains Ben Shleton et Tommy Paul, qui préfèrent démarrer la saison de terre battue un peu plus tard.

On rappelle que le Rolex Monte‐Carlo Masters ouvre la saison sur ocre et réserve souvent son lot de surprises. La saison passée, c’est la première fois que Carlos Alcaraz soule­vait le trophée face à un Lorenzo Musetti qui avait réalisé une saison de folie.

Les places pour cette édition 2026 ont été soldés en quelques jours et le stade affiche complet toute la semaine, un succès logique étant donné la qualité de l’or­ga­ni­sa­tion et la loca­li­sa­tion merveilleuse du club.