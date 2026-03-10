Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Encore un plateau XXL sur le Rocher !

Jean Muller
C’est devenu une habi­tude et c’est large­ment mérité. Le Rolex Monte‐Carlo Masters, qui aura lieu du 4 au 12 avril, va encore accueillir la crème de la crème puisque la liste d’en­trée dévoilée ce mardi est clinquante. 

Deux joueurs parmi les 20 premiers mondiaux manquent à l’appel de la prin­ci­pauté. Il s’agit des Américains Ben Shleton et Tommy Paul, qui préfèrent démarrer la saison de terre battue un peu plus tard. 

On rappelle que le Rolex Monte‐Carlo Masters ouvre la saison sur ocre et réserve souvent son lot de surprises. La saison passée, c’est la première fois que Carlos Alcaraz soule­vait le trophée face à un Lorenzo Musetti qui avait réalisé une saison de folie. 

Les places pour cette édition 2026 ont été soldés en quelques jours et le stade affiche complet toute la semaine, un succès logique étant donné la qualité de l’or­ga­ni­sa­tion et la loca­li­sa­tion merveilleuse du club.

Publié le mardi 10 mars 2026 à 19:10

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

