Le consul­tant d’Eurosport, qui a été entrai­neur notam­ment de Richard Gasquet, a pointé du doigt une carence dans le jeu de Djokovic. Selon lui, c’est au niveau du service qu’il y un vrai souci.

« Tout le monde s’en souvient mais lors de sa reprise en octobre dernier après n’avoir pas beau­coup joué, Novak est parvenu quand même à gagner un certain nombre de tour­nois. Mais malgré ces succès, tous les spécia­listes s’ac­cor­daient à dire qu’il y avait un souci au niveau du service. Cela s’est encore vérifié face à Musetti. Sa première balle n’a jamais dépassé les 180 km/h. Il est donc gêné sur ce coup, c’est une certi­tude. Il sert vrai­ment en dessous de ce qu’il est capable de faire. Il va main­te­nant falloir régler ce problème et pour cela il n’y a qu’une solu­tion : se remettre au travail. Dans ce registre, il a prouvé qu’il était effi­cace, on peut lui faire confiance. »