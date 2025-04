Invité comme il se doit par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo alors qu’il prendra sa retraite à Roland‐Garros dans moins de deux mois, Richard Gasquet n’a pas déçu en s’of­frant au premier tour le 39e joueur mondial, Matteo Arnaldi, après une sacrée bataille de plus de 2h30 de jeu.

Malgré le poids des années (39 ans le 18 juin prochain), l’ac­tuel 148e mondial a fait forte impres­sion, notam­ment côté revers. Un coup signa­ture et unique qu’il n’est pas prêt de perdre, même des années après sa carrière.

« Mon niveau a un peu baissé à la fin. Mais quoi qu’il en soit, même dans dix ans, je serai toujours capable de jouer ces revers. Mais si vous me demandez dans dix ans de jouer des coups droits et des services, je ne suis pas sûr d’y arriver. J’ai bien joué mes revers le long des lignes, de beaux coups, et c’était bien pour moi. Cela m’a rappelé certains coups que j’avais joués sur ce court central aupa­ra­vant. J’étais heureux de pouvoir prolonger un peu ma carrière (sourire). »