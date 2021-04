Dan Evans garde le sens de l’hu­mour, et main­te­nant que tout le monde explique qu’il est logique qu’il réus­sisse sur l’ocre, il tempère les propos : « Cette semaine a été une bonne semaine, j’ai pris beau­coup de plaisir. C’est facile pour tout le monde de dire qu’ils savaient que je pouvais être perfor­mant sur terre battue. Mais ce n’est pas si simple ! Sinon, on gagne­rait tout le temps nos matches ! J’ai en tout cas trouvé ma voie. Comme je l’ai expliqué, les dépla­ce­ments se font beau­coup plus faci­le­ment. Cela m’a beau­coup aidé que la saison de terre battue commence si vite après l’année dernière »