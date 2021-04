Après avoir éliminé le dernier fina­liste à Monte Carlo, Dusan Lajovic, le dernier vain­queur d’un Masters 1000, Hubert Hurkacz, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic et le 15ème mondial, David Goffin, Daniel Evans n’a pas fait le poids en demies contre Stefanos Tsitsipas. Le Britannique a enchaîné les victoires alors qu’il n’en avait que deux sur cette surface en tour­nois ATP, à 30 ans, avant cette semaine. Il a avoué après sa défaite être dans un grand état de fatigue.

« Cela a été une bonne semaine, je suis très épuisé menta­le­ment et physi­que­ment aussi. Évidemment, cela a été incroyable de pouvoir battre le numéro un mondial, mais j’ai fini le match très épuisé. Puis le lende­main, j’ai aussi dû travailler dur pour battre Goffin et je me suis retrouvé encore plus épuisé. Aujourd’hui, c’était un match très compliqué et à aucun moment je ne me suis senti à l’aise. Tsitsipas a joué de manière très agres­sive et méri­tait la victoire. Cela a été une semaine formi­dable et je ne l’ou­blierai certai­ne­ment jamais. »

Evans a dû trouver des ressources insoup­çon­nées car une autre demi‐finale, en double cette fois, l’at­ten­dait sur le Rocher.