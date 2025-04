Le gros avan­tage du tournoi de Monte‐Carlo, c’est que le site permet aux fans de pouvoir assister aux entrai­ne­ments sur les courts nichés en hauteur au dessus du village.

Et comme c’est le début de la saison, il y a beau­coup de cham­pions qui alignent des heures sur le court. On peut donc assister à des séances intenses où les prota­go­nistes se testent et ne se retiennent pas.

Novak Djokovic exhausted after a heavy prac­tice set against Carlos ; he was leading 5–4 and then retired.



The King of clay at it again 🐐 pic.twitter.com/UNrMWiWLTo