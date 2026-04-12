S’exprimant à la Gazzetta Dello Sport, Fabio a voulu replacer le duel dans le contexte et notam­ment sur le fait que Jannik peut ravir la place de N°1 en cas de succès.

« Le fait que la finale vaille aussi le numéro 1 peut‐il peser ? Je dis oui. Il est évident que tous les deux, ces jours‐ci, ont dit que la course au premier rang est pour l’instant secon­daire, ils ont voulu se décharger un peu de pres­sion. Mais dans leur riva­lité, être l’un devant l’autre ajoute quelque chose en plus à leurs moti­va­tions respec­tives. Je crois cepen­dant que le vrai objectif, au‐delà des titres, est d’être numéro un à la fin de la saison, car les joueurs y tiennent beau­coup. Quoi qu’il en soit, il est clair que Carlos comme Jannik sont tous les deux des numéros un : pendant six mois c’est à l’un, pendant six mois à l’autre, une alter­nance à laquelle il faudra nous habituer »