S’exprimant à la Gazzetta Dello Sport, Fabio a voulu replacer le duel dans le contexte et notamment sur le fait que Jannik peut ravir la place de N°1 en cas de succès.
« Le fait que la finale vaille aussi le numéro 1 peut‐il peser ? Je dis oui. Il est évident que tous les deux, ces jours‐ci, ont dit que la course au premier rang est pour l’instant secondaire, ils ont voulu se décharger un peu de pression. Mais dans leur rivalité, être l’un devant l’autre ajoute quelque chose en plus à leurs motivations respectives. Je crois cependant que le vrai objectif, au‐delà des titres, est d’être numéro un à la fin de la saison, car les joueurs y tiennent beaucoup. Quoi qu’il en soit, il est clair que Carlos comme Jannik sont tous les deux des numéros un : pendant six mois c’est à l’un, pendant six mois à l’autre, une alternance à laquelle il faudra nous habituer »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 11:06