Présent à Monte‐Carlo après plus d’un an d’ab­sence sur le circuit ATP, Stanislas Wawrinka se sent capable de réaliser de grandes choses encore. S’inspire‐t‐il de légendes comme Roger Federer ou Rafael Nadal, auteurs de retours fracas­sants après de longs mois à soigner des bles­sures ? Il a répondu à la ques­tion avant son 1er tour contre Alexander Bublik avec une pointe d’humour.

« Inspiration, non, car ils ont toujours été hors du commun. Ils ont fait ce que les autres joueurs n’ont jamais pu faire. Je les admire. Avec Novak, ils appar­tiennent à une caté­gorie hors norme », a souligné le Suisse, toujours très humble.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo