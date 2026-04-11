C’est peut‐être lors de la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche que pour­raient se retrouver Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour la première fois de la saison.

Pour y parvenir, le numéro 1 mondial devra vaincre le héros local Valentin Vacherot tandis que l’Italien devra battre Alexander Zverev pour la huitième fois de suite.

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’an­cien 12e mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, s’est exprimé sur la domi­na­tion des deux monstres actuels du tennis mondial.

« Deux joueurs extra­or­di­naires. Leur riva­lité est une béné­dic­tion pour le tennis. On savait déjà qu’Alcaraz et Sinner étaient les meilleurs, mais l’écart avec les autres s’est creusé. Il manque peut‐être une ‘deuxième ligne’ de joueurs capables de leur tenir tête lors d’un tournoi important. »