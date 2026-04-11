C’est peut‐être lors de la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche que pourraient se retrouver Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour la première fois de la saison.
Pour y parvenir, le numéro 1 mondial devra vaincre le héros local Valentin Vacherot tandis que l’Italien devra battre Alexander Zverev pour la huitième fois de suite.
Dans des propos relayés par Ubitennis, l’ancien 12e mondial et actuel directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, s’est exprimé sur la domination des deux monstres actuels du tennis mondial.
« Deux joueurs extraordinaires. Leur rivalité est une bénédiction pour le tennis. On savait déjà qu’Alcaraz et Sinner étaient les meilleurs, mais l’écart avec les autres s’est creusé. Il manque peut‐être une ‘deuxième ligne’ de joueurs capables de leur tenir tête lors d’un tournoi important. »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 12:58