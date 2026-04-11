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Feliciano Lopez : « On savait déjà que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient les meilleurs, mais l’écart avec les autres s’est creusé »

Par
Baptiste Mulatier
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C’est peut‐être lors de la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche que pour­raient se retrouver Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour la première fois de la saison. 

Pour y parvenir, le numéro 1 mondial devra vaincre le héros local Valentin Vacherot tandis que l’Italien devra battre Alexander Zverev pour la huitième fois de suite. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’an­cien 12e mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, s’est exprimé sur la domi­na­tion des deux monstres actuels du tennis mondial. 

« Deux joueurs extra­or­di­naires. Leur riva­lité est une béné­dic­tion pour le tennis. On savait déjà qu’Alcaraz et Sinner étaient les meilleurs, mais l’écart avec les autres s’est creusé. Il manque peut‐être une ‘deuxième ligne’ de joueurs capables de leur tenir tête lors d’un tournoi important. »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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