Récemment inter­viewé par nos confrères espa­gnols de Marca, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé sur son ancien joueur, Carlos Alcaraz, qui a toujours comme objectif de faire partie des meilleurs joueurs de l’histoire.

Et alors que certains ont clai­re­ment remis en cause la réelle moti­va­tion de l’Espagnol, celui qui a été le mentor en entraî­neur de l’ac­tuel numéro 1 mondial pendant plus de sept ans a tenu à balayer ces doutes.

« Ce qu’il doit essayer de faire, c’est de garder sa moti­va­tion intacte. Rester motivé quand on atteint tous les objec­tifs qu’on se fixe et, à partir de là, quand la moti­va­tion n’est plus à 100 %, c’est la disci­pline profes­sion­nelle qui doit prendre le relais. Je pense que Carlos va rester motivé car il sait qu’il a devant lui des joueurs très impor­tants, qui ont remporté de très grands succès, et il veut faire partie de ce groupe. Je ne vois aucune raison de penser que sa moti­va­tion va baisser à court terme et j’es­père qu’il restera à ce niveau pendant long­temps car il aura ainsi l’oc­ca­sion de remporter de grands titres. »