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Ferrero (ex‐coach d’Alcaraz) pense forcé­ment à Federer, Nadal et Djokovic : « Je pense que Carlos va rester motivé car il sait qu’il a devant lui des joueurs très impor­tants, qui ont remporté de très grands succès, et il veut faire partie de ce groupe »

Par
Laurent Trupiano
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Récemment inter­viewé par nos confrères espa­gnols de Marca, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé sur son ancien joueur, Carlos Alcaraz, qui a toujours comme objectif de faire partie des meilleurs joueurs de l’histoire.

Et alors que certains ont clai­re­ment remis en cause la réelle moti­va­tion de l’Espagnol, celui qui a été le mentor en entraî­neur de l’ac­tuel numéro 1 mondial pendant plus de sept ans a tenu à balayer ces doutes. 

« Ce qu’il doit essayer de faire, c’est de garder sa moti­va­tion intacte. Rester motivé quand on atteint tous les objec­tifs qu’on se fixe et, à partir de là, quand la moti­va­tion n’est plus à 100 %, c’est la disci­pline profes­sion­nelle qui doit prendre le relais. Je pense que Carlos va rester motivé car il sait qu’il a devant lui des joueurs très impor­tants, qui ont remporté de très grands succès, et il veut faire partie de ce groupe. Je ne vois aucune raison de penser que sa moti­va­tion va baisser à court terme et j’es­père qu’il restera à ce niveau pendant long­temps car il aura ainsi l’oc­ca­sion de remporter de grands titres. »

Publié le mardi 7 avril 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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