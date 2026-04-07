Récemment interviewé par nos confrères espagnols de Marca, Juan Carlos Ferrero a été interrogé sur son ancien joueur, Carlos Alcaraz, qui a toujours comme objectif de faire partie des meilleurs joueurs de l’histoire.
Et alors que certains ont clairement remis en cause la réelle motivation de l’Espagnol, celui qui a été le mentor en entraîneur de l’actuel numéro 1 mondial pendant plus de sept ans a tenu à balayer ces doutes.
« Ce qu’il doit essayer de faire, c’est de garder sa motivation intacte. Rester motivé quand on atteint tous les objectifs qu’on se fixe et, à partir de là, quand la motivation n’est plus à 100 %, c’est la discipline professionnelle qui doit prendre le relais. Je pense que Carlos va rester motivé car il sait qu’il a devant lui des joueurs très importants, qui ont remporté de très grands succès, et il veut faire partie de ce groupe. Je ne vois aucune raison de penser que sa motivation va baisser à court terme et j’espère qu’il restera à ce niveau pendant longtemps car il aura ainsi l’occasion de remporter de grands titres. »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 19:09