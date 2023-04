Avec le récent forfait de Fabio Fognini, les orga­ni­sa­teurs se retrouvent dans une situa­tion assez inat­tendue. Ils sont trois invi­ta­tions à distri­buer alors que le tournoi va débuter samedi avec les quali­fi­ca­tions. Les pronos­tics sont donc de rigueur.

Fabio Fognini is out of Monte Carlo too 😟 pic.twitter.com/RTbWIIbDXS — 🎾 (@justtennis_) April 6, 2023

Du côté de la rédac­tion de We Love Tennis on penche pour Thiem, Halys ou peut‐être Fils ou Van Aasche. Comme le tirage au sort aura lieu ce vendredi en fin d’après midi, on devrait vite le savoir. En tout cas, il doit y avoir beau­coup de discus­sions et d’ap­pels télé­pho­niques entre la direc­tion du tournoi et certains agents car une place dans le tableau est un sacré cadeau.