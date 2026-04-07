Vainqueur du Canadien Diallo qui n’est pas un spécia­liste de l’ocre (6−3, 6–2), Joao Fonseca a donc gagné son premier match à Monte‐Carlo. En confé­rence de presse, il a précisé encore une fois que se préci­piter ne servait à rien et que cela pouvait même être contre productif.

« Je dois travailler plus dur. Mais, oui, je pense que je suis sur la bonne voie. Chacun a son heure. Mon heure viendra. Je m’en sors très bien, donc oui, je vais garder cette routine, garder cette menta­lité de travailler tran­quille­ment et dur, et je penseque les attentes vont se concré­tiser. Les gens voient de jeunes joueurs faire de grandes choses, et ils nous propulsent en haut du clas­se­ment. On a besoin de temps. Chacun a son moment, donc je veux écrire ma propre histoire. J’espère que je serai là pour les affronter, mais les gens doivent comprendre que j’ai besoin de temps pour devenir ce qu’ils attendent de moi et ce que je veux devenir. Je veux devenir n° 1, mais je sais que cela prendra du temps. Je suis encore 40e mondial, donc je dois avoir l’humilité de le comprendre. Oui, j’es­père qu’un bel avenir m’attend »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo