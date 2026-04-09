Joao Fonseca semble posséder les ingrédients essentiels pour performer au haut niveau, entre humilité et ambition.
Impressionnant ce jeudi face à Matteo Berrettini (6−3, 6–2, en 1h15), l’espoir brésilien de 19 ans est devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire à se qualifier en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, derrière Gasquet, Nadal et Coria. Rien que ça.
Un accomplissement significatif mais le futur adversaire de Zverev en veut plus, et notamment rivaliser avec les deux meilleurs joueurs du monde.
« Vivre avec les attentes ? J’essaye de penser que tout arrive si tu travailles bien. J’essaye d’être calme, de faire ma routine, de me concentrer sur ce que je dois faire pour progresser. Les attentes sont là, il faut rester calme, humble, garder les pieds sur terre. Je suis content de ce que je fais. Les gens disent que je serai peut‐être le 3e homme, j’essaye juste de travailler dur. Je veux être le 3e, mais on verra. On ne s’est jamais joué avec Zverev, ça va être un très bon match. Je veux jouer contre ces gars pour me challenger », a déclaré Fonseca chez nos confrères d’Eurosport.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 17:10