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Fonseca ne se cache pas : « Je veux être le troi­sième homme derrière Alcaraz et Sinner »

Par
Thomas S
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Joao Fonseca semble posséder les ingré­dients essen­tiels pour performer au haut niveau, entre humi­lité et ambition. 

Impressionnant ce jeudi face à Matteo Berrettini (6−3, 6–2, en 1h15), l’es­poir brési­lien de 19 ans est devenu le quatrième plus jeune joueur de l’his­toire à se quali­fier en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, derrière Gasquet, Nadal et Coria. Rien que ça.

Un accom­plis­se­ment signi­fi­catif mais le futur adver­saire de Zverev en veut plus, et notam­ment riva­liser avec les deux meilleurs joueurs du monde. 

« Vivre avec les attentes ? J’essaye de penser que tout arrive si tu travailles bien. J’essaye d’être calme, de faire ma routine, de me concen­trer sur ce que je dois faire pour progresser. Les attentes sont là, il faut rester calme, humble, garder les pieds sur terre. Je suis content de ce que je fais. Les gens disent que je serai peut‐être le 3e homme, j’es­saye juste de travailler dur. Je veux être le 3e, mais on verra. On ne s’est jamais joué avec Zverev, ça va être un très bon match. Je veux jouer contre ces gars pour me chal­lenger », a déclaré Fonseca chez nos confrères d’Eurosport.

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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