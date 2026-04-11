Battu par Zverev, Joao a montré des limites en terme de comportements et cela a été identifié par des observateurs. Cela confirme aussi qu’il a encore des progrès à faire et que le chemin est encore long pour jouer les premiers rôles sur le circuit.
« Je suis satisfait de la façon dont j’ai rivalisée, mais pas de la façon dont j’ai géré les moments importants. De plus, je le reconnais que mon attitude n’a pas été bonne. Maintenant, je dois relever la tête et continuer. Le bilan est positif, j’ai quand même réalisé de belles choses cette semaine »
Alors que la saison sur l’ocre ne fait que commencer, Joao a déjà fait parlé de lui et il sera intéressant de le suivre dès la semaine prochaine à Munich.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 10:51