Battu par Zverev, Joao a montré des limites en terme de compor­te­ments et cela a été iden­tifié par des obser­va­teurs. Cela confirme aussi qu’il a encore des progrès à faire et que le chemin est encore long pour jouer les premiers rôles sur le circuit.

« Je suis satis­fait de la façon dont j’ai riva­lisée, mais pas de la façon dont j’ai géré les moments impor­tants. De plus, je le recon­nais que mon atti­tude n’a pas été bonne. Maintenant, je dois relever la tête et conti­nuer. Le bilan est positif, j’ai quand même réalisé de belles choses cette semaine »

Alors que la saison sur l’ocre ne fait que commencer, Joao a déjà fait parlé de lui et il sera inté­res­sant de le suivre dès la semaine prochaine à Munich.