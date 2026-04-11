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Fonseca n’est pas content de lui : « Je n’ai pas eu une bonne atti­tude, je le reconnais »

Par
Laurent Trupiano
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Battu par Zverev, Joao a montré des limites en terme de compor­te­ments et cela a été iden­tifié par des obser­va­teurs. Cela confirme aussi qu’il a encore des progrès à faire et que le chemin est encore long pour jouer les premiers rôles sur le circuit.

« Je suis satis­fait de la façon dont j’ai riva­lisée, mais pas de la façon dont j’ai géré les moments impor­tants. De plus, je le recon­nais que mon atti­tude n’a pas été bonne. Maintenant, je dois relever la tête et conti­nuer. Le bilan est positif, j’ai quand même réalisé de belles choses cette semaine »

Alors que la saison sur l’ocre ne fait que commencer, Joao a déjà fait parlé de lui et il sera inté­res­sant de le suivre dès la semaine prochaine à Munich.

Publié le samedi 11 avril 2026 à 10:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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