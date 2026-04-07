Triple lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo (2021, 2022 et 2024), encore quart de fina­liste en 2025 sur le Rocher, Stefanos Tsitsipas est tombé dès le premier cette année sur le Rocher face au 19e joueur mondial, Francisco Cerundolo (7−5, 6–4).

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, l’Argentin a exprimé sa satis­fac­tion et son respect pour son adver­saire, souli­gnant la diffi­culté d’affronter un joueur comme Tsitsipas dès le premier tour et la complexité de la tran­si­tion dur améri­cain – terre battue européenne.

« À vrai dire, je suis super content de rejouer sur terre battue. Ce n’est pas facile. Affronter Tsitsipas dès le premier tour, en venant des Etats‐Unis et avec seule­ment une semaine de prépa­ra­tion, ce n’était pas un tirage au sort facile. Ça me plaît, mais c’est comme ça ici. Le tennis est très dur. Chaque tableau est de plus en plus équi­libré. Il faut être prêt à affronter n’importe qui. J’avais déjà perdu deux fois contre Tsitsipas sur dur indoor, et jouer contre lui sur terre battue allait bien sûr être diffé­rent, mais c’est un endroit où il a gagné trois fois. Je suis donc très content d’avoir passé ce tour et d’avoir remporté le premier tour. »

A noter que Tsitsipas occupe virtuel­le­ment le 65e rang mondial…