Triple lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo (2021, 2022 et 2024), encore quart de finaliste en 2025 sur le Rocher, Stefanos Tsitsipas est tombé dès le premier cette année sur le Rocher face au 19e joueur mondial, Francisco Cerundolo (7−5, 6–4).
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, l’Argentin a exprimé sa satisfaction et son respect pour son adversaire, soulignant la difficulté d’affronter un joueur comme Tsitsipas dès le premier tour et la complexité de la transition dur américain – terre battue européenne.
« À vrai dire, je suis super content de rejouer sur terre battue. Ce n’est pas facile. Affronter Tsitsipas dès le premier tour, en venant des Etats‐Unis et avec seulement une semaine de préparation, ce n’était pas un tirage au sort facile. Ça me plaît, mais c’est comme ça ici. Le tennis est très dur. Chaque tableau est de plus en plus équilibré. Il faut être prêt à affronter n’importe qui. J’avais déjà perdu deux fois contre Tsitsipas sur dur indoor, et jouer contre lui sur terre battue allait bien sûr être différent, mais c’est un endroit où il a gagné trois fois. Je suis donc très content d’avoir passé ce tour et d’avoir remporté le premier tour. »
A noter que Tsitsipas occupe virtuellement le 65e rang mondial…
Publié le mardi 7 avril 2026 à 10:48