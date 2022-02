Alors que la confé­rence de presse de présen­ta­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo a eu lieu ce jeudi, Zeljko Franulovich, le direc­teur du tournoi, après avoir prévenu Djokovic concer­nant les règles à respecter, s’est exprimé sur le Cas Rafael Nadal qui sera, sauf bles­sure, sans aucun doute présent du 10 au 17 avril prochain pour tenter de décro­cher un 12e trophée en Principauté.

« J’ai vu le match de Nadal en Australie et la vérité est que cela devrait être l’in­trigue d’un film Netflix. C’est surhu­main. Nadal a une force extra­or­di­naire. Medvedev a joué à un haut niveau et n’a toujours pas pu battre une bête de compé­ti­tion comme Rafa. Pas besoin d’an­noncer que l’Espagnol jouera le tournoi. Je suis sûr qu’il viendra. C’est l’un de ses tour­nois préférés et il lui sert égale­ment à se préparer pour Roland‐Garros. »