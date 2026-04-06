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Gaël Monfils, après avoir dépassé Richard Gasquet : « Je ne savais même pas… Mais ce qui est cool, c’est de battre un joueur de ce niveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils en a bien profité en s’im­po­sant face au Néerlandais Tallon Griekspoor (au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–7(7), 6–1, 6–4, en 2h17 de jeu. 

Grâce à cette victoire, il est devenu le joueur fran­çais ayant gagné le plus de matchs en Masters 1000, avec un total de 145 victoires soit une de plus que son ami Richard Gasquet. 

« Je ne savais même pas avec que vous m’en parliez. Je prends ça. Mais ce qui est cool de battre un joueur du top 30 (Griekspoor est 32e mondial cette semaine après avoir fait forfait à Indian Wells et Miami, ndlr). C’est une bonne chose, surtout que je ne l’avais jamais battu aupa­ra­vant, donc j’étais content », a réagi le Français de 39 ans en confé­rence de presse après sa victoire lors­qu’un jour­na­liste lui a parlé de ce record. 

Au deuxième tour, Gaël Monfils tentera de prolonger le plaisir face au 11e joueur mondial, Alexander Bublik. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 09:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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