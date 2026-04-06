Invité par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils en a bien profité en s’im­po­sant face au Néerlandais Tallon Griekspoor (au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–7(7), 6–1, 6–4, en 2h17 de jeu.

Grâce à cette victoire, il est devenu le joueur fran­çais ayant gagné le plus de matchs en Masters 1000, avec un total de 145 victoires soit une de plus que son ami Richard Gasquet.

« Je ne savais même pas avec que vous m’en parliez. Je prends ça. Mais ce qui est cool de battre un joueur du top 30 (Griekspoor est 32e mondial cette semaine après avoir fait forfait à Indian Wells et Miami, ndlr). C’est une bonne chose, surtout que je ne l’avais jamais battu aupa­ra­vant, donc j’étais content », a réagi le Français de 39 ans en confé­rence de presse après sa victoire lors­qu’un jour­na­liste lui a parlé de ce record.

📊 Avec 145 victoires, Gael Monfils 🇫🇷 devient le joueur fran­çais ayant remporté le plus de matchs en Masters 1000 :

⬆️ Gael Monfils : 145

⬇️ Richard Gasquet : 144

▪️ Gilles Simon : 124

▪️ Jo‐Wilfried Tsonga : 121

▪️ Fabrice Santoro : 120

▪️ Sebastian Grosjean : 86

▪️ Cédric… pic.twitter.com/HHwASq2ZRF — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 5, 2026

Au deuxième tour, Gaël Monfils tentera de prolonger le plaisir face au 11e joueur mondial, Alexander Bublik.