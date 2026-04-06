Invité par l’organisation du tournoi pour sa dernière saison sur le circuit, Gaël Monfils en a bien profité en s’imposant face au Néerlandais Tallon Griekspoor (au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–7(7), 6–1, 6–4, en 2h17 de jeu.
Grâce à cette victoire, il est devenu le joueur français ayant gagné le plus de matchs en Masters 1000, avec un total de 145 victoires soit une de plus que son ami Richard Gasquet.
« Je ne savais même pas avec que vous m’en parliez. Je prends ça. Mais ce qui est cool de battre un joueur du top 30 (Griekspoor est 32e mondial cette semaine après avoir fait forfait à Indian Wells et Miami, ndlr). C’est une bonne chose, surtout que je ne l’avais jamais battu auparavant, donc j’étais content », a réagi le Français de 39 ans en conférence de presse après sa victoire lorsqu’un journaliste lui a parlé de ce record.
📊 Avec 145 victoires, Gael Monfils 🇫🇷 devient le joueur français ayant remporté le plus de matchs en Masters 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 5, 2026
⬆️ Gael Monfils : 145
⬇️ Richard Gasquet : 144
▪️ Gilles Simon : 124
▪️ Jo‐Wilfried Tsonga : 121
▪️ Fabrice Santoro : 120
▪️ Sebastian Grosjean : 86
▪️ Cédric… pic.twitter.com/HHwASq2ZRF
Au deuxième tour, Gaël Monfils tentera de prolonger le plaisir face au 11e joueur mondial, Alexander Bublik.
Publié le lundi 6 avril 2026 à 09:08