Lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Daniil Medvedev au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Gaël Monfils s’est livré avec beau­coup de sincé­rité sur la diffi­culté de conci­lier sa vie de famille et celle du circuit.

« C’est diffi­cile, parce que chaque déci­sion est un sacri­fice soit pour la famille, soit pour le tennis. Ce n’est pas facile. C’est même très compliqué. C’est à ce moment‐là que tu as eu la chance ou la malchance de grandir en étant égoïste, et cela me rend triste, car dans notre style de vie de joueur de tennis, c’est que tu fais beau­coup de choses à la suite et tu rates des moments impor­tants. Certaines personnes disent que tu pourras le faire plus tard, mais ta fille a un an qu’une seule fois et deux ans une seule fois. »