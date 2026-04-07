Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Gaël Monfils, embar­rassé après son dernier match sur le Rocher : « Pourquoi j’ai présenté mes excuses au public ? Parce que je voulais vrai­ment faire mieux, mais mon corps ne me le permet pas »

Par
Thomas S
-
437
Indians Wells - USA - 07/03/2026

Même pour ses adieux, à bientôt 40 ans, Gaël Monfils reste un grand perfectionniste.

Battu ce mardi par un très bon Alexander Bublik, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlos, pour le dernier match de sa carrière sur ce tournoi mythique, le Français, qui eu le droit à une petite céré­monie après la rencontre, a tenu à s’ex­cuser auprès du public sa pres­ta­tion, pour­tant loin d’être indigne.

Mais comme il l’a rappelé en confé­rence de presse d’après match, « La Monf » aurait aimé faire mieux et offrir plus de résis­tance à ses nombreux fans venus l’en­cou­rager. Extraits. 

Q. Vous avez présenté vos excuses au public après le match. Pourquoi ?
GAËL MONFILS : Parce que je voulais faire mieux. J’étais un peu à plat aujourd’hui. Je manquais d’énergie, et je voulais vrai­ment faire mieux et bien jouer. C’est plutôt ça. Je voulais faire mieux. Parfois, je veux faire mieux, mais mon corps ne me le permet pas.

Publié le mardi 7 avril 2026 à 17:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥