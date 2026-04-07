Même pour ses adieux, à bientôt 40 ans, Gaël Monfils reste un grand perfectionniste.

Battu ce mardi par un très bon Alexander Bublik, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlos, pour le dernier match de sa carrière sur ce tournoi mythique, le Français, qui eu le droit à une petite céré­monie après la rencontre, a tenu à s’ex­cuser auprès du public sa pres­ta­tion, pour­tant loin d’être indigne.

Mais comme il l’a rappelé en confé­rence de presse d’après match, « La Monf » aurait aimé faire mieux et offrir plus de résis­tance à ses nombreux fans venus l’en­cou­rager. Extraits.

Q. Vous avez présenté vos excuses au public après le match. Pourquoi ?

GAËL MONFILS : Parce que je voulais faire mieux. J’étais un peu à plat aujourd’hui. Je manquais d’énergie, et je voulais vrai­ment faire mieux et bien jouer. C’est plutôt ça. Je voulais faire mieux. Parfois, je veux faire mieux, mais mon corps ne me le permet pas.