A 38 ans, Gaël Monfils reste un athlète de très haut‐niveau et si tout le monde s’ac­corde à dire qu’il est « né » avec des facultés physiques hors normes, le Tricolore est un bosseur dont la vie ressemble à celle d’un moine, les prières étant remplacés par des séances tennis, physique et de récu­pé­ra­tion. France Tv a consacré un repor­tage sur la « Monf » qui résume bien l’état d’es­prit du Français qu’Arthur Fils surnomme le Tonton.

Avec ses mots Gaël explique les secrets de sa longé­vité : « Je dois mon parcours à la persé­vé­rance, à la réus­site, et bien sur au travail. Et souvent on veut tout mettre sur quelque chose qui n’existe pas et j’in­siste souvent là dessus, bien sûr que le talent est présent mais il faut travailler. J’ai pas envie de dire que je joue pour m’amuser, mais j’ai chaque fois envie d’aller le plus loin possible sans me mettre de pression »