Vainqueur de Tallon Griekspoor (6−7 [7], 6–1, 6–4), la « Monf » s’est présenté à la confé­rence de presse heureux d’avoir pu « enfin » gagner un match sur terre.

« Je joue de moins en moins sur terre battue depuis plusieurs saisons. Donc, vous imaginez bien que cette dernière année, ce n’est pas la plus facile. Mais je prends du plaisir, même si la surface est exigeante. J’ai réussi à gagner ce match. Je suis content. Il y a des années où je n’ai pas gagné de match du tout… Donc, on part plutôt bien pour l’ins­tant. La notion de plaisir, elle est impor­tante. Et forcé­ment, le Masters 1000 à La Défense aussi »