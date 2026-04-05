Cela doit quand même faire bizarre à Gaël Monfils de côtoyer un joueur plus jeune de 22 ans que lui.
Alors qu’il prendra sa retraite en fin de saison et qu’il aura 40 ans septembre prochain, « La Monf » a découvert le phénomène, Moïse Kouame, seulement 17 ans, vainqueur de son premier match ATP à Miami et invité par les organisateurs du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Après s’être entraîné pour la toute première fois avec lui, Gaël a livré ses impressions chez nos confrères de L’Équipe. Et elles sont plutôt bonnes.
« Moïse, il joue extrêmement bien, c’est un talent incroyable. C’est la première fois que je tapais avec lui à l’entraînement, donc pour moi, c’est un privilège de me dire que je joue avec lui, et il a un potentiel de malade. Pour moi, c’est particulier parce qu’il attaque une aventure que je suis, avec mon frère (Daryl, agent de Kouame) qui l’aide, je vois les efforts qu’il fait, et de le voir si vite là où il est, pour moi c’est que du bonheur. Moïse, il a un futur exceptionnel devant lui. À 17 ans, il joue déjà un style de jeu beaucoup plus franc, il est déjà ultra‐physique pour son âge. Et je pense qu’on n’a pas le même style de jeu, il y va, il a un bien meilleur revers que j’ai, j’aurais aimé avoir son revers. Il a un très bon coup droit, il a quand même un bon »canon » au service aussi, et la seule similitude, c’est que je me déplaçais bien aussi. Mais au niveau du jeu, il est quand même beaucoup plus malin que je ne l’étais à cet âge‐là. Il a une maturité déjà assez impressionnante ! », a déclaré Monfils avant son entrée en lice face à Tallon Griekspoor, ce dimanche, sur le Rocher.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 10:50