Invité par Eurosport à construire son joueur de tennis idéal avec six caté­go­ries prin­ci­pales (coup droit, revers, service, volée, physique, tactique et menta­lité), Richard Gasquet a cité Novak Djokovic (trois fois), Roger Federer, Andy Murray, Nick Kyrgios et Grigor Dimitrov, mais pas Rafael Nadal, qu’il connaît depuis les juniors.

Un oubli qui a surpris les fans de tennis, en nombre dans les commen­taires de la vidéo pour exprimer leur étonnement.

Pour rappel, « Richie » n’a jamais battu l’Espagnol en 18 confron­ta­tions sur le circuit principal.

A noter que Gasquet, tombeur de Matteo Arnaldi au premier tour, affron­tera Daniel Altmaier ce mardi à Monte‐Carlo pour sa dernière appa­ri­tion dans le tournoi.