Avant sa dernière appa­ri­tion à Monte‐Carlo, où il va affronter Matteo Arnaldi au premier tour, Richard Gasquet est revenu au micro d’Eurosport sur sa demi‐finale perdue face à Rafael Nadal sur le Rocher en 2005 (6−7, 6–4, 6–3), juste après sa victoire reten­tis­sante contre Roger Federer.

« Je le connais­sais depuis tout jeune donc je n’avais pas peur de lui. Je dois dire qu’à la fin de ma carrière, j’avais beau­coup plus peur de lui qu’en début ici en 2005. Mes résul­tats n’ont pas été favo­rables contre lui mais ici en 2005, je sentais que je pouvais le battre. Je ne suis pas passé loin et ensuite, plus le temps a avancé, plus il a été fort. Il m’a battu de plus en plus faci­le­ment. Mais sur ce match‐là, je savais que je pouvais le battre. Tout le match, j’ai pensé que j’al­lais gagner. C’était déjà un énorme joueur et il avait fait un gros match pour gagner, mais j’étais déçu. »

Richie n’a fina­le­ment jamais battu Rafa en 18 confrontations.