Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Gilles Simon a pris la défense de Carlos Alcaraz, critiqué pour son incons­tance et ses résul­tats déce­vants en l’ab­sence de Jannik Sinner (suspendu depuis début février, jusqu’au 5 mai prochain).

« Je fais partie d’une géné­ra­tion où les meilleurs joueurs pouvaient gagner chaque semaine, mais ils étaient quatre, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas tous gagner en même temps. Comme nous les voyions parfois en groupe, nous avions l’im­pres­sion qu’ils étaient toujours là. Carlos a des hauts et des bas. Jannik n’est pas là en ce moment, donc si Carlos est un peu en baisse, on a l’im­pres­sion qu’il a disparu ou que c’est le bordel ou que le tournoi ne ressemble à rien, et qu’il y a un gagnant diffé­rent chaque semaine. Au final, je pense que c’était juste une mauvaise habi­tude que nous avions avec Roger, Rafa et Novak, mais aussi le fait qu’ils étaient quatre (avec Murray). Les acci­dents se voyaient moins à cette époque. Alcaraz est un joueur de haut niveau, il a remporté quatre tour­nois du Grand Chelem, il a 21 ans, il réalise des choses incroyables, et parfois, c’est juste humain de ne pas tout gagner. »