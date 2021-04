Daniel Evans est incon­tes­ta­ble­ment le joueur de la semaine sur le Rocher. Tombeur du numéro 1 mondial Novak Djokovic en huitièmes de finale, le Britannique s’est égale­ment offert le scalp de David Goffin après une immense bataille où il a dû sauver 15 balles de break sur 17. Une confiance et un niveau de jeu qui ont impres­sionné le Belge.

« Il a beau­coup de talent. Il est capable de changer de tactique quand il en a besoin. Il est très intel­li­gent, très précis et sait tout faire. Quand il se sent moins bien, il avance, fait des rallyes plus courts. Il peut ressentir le besoin de faire jouer l’ad­ver­saire ou de raccourcir les points. Même sur terre battue, il bouge très bien. Il a de bonnes jambes. Il a trouvé des solu­tions aujourd’hui sur terre battue. C’est dur de jouer contre lui. Sur le papier, ce n’est pas un joueur de terre, mais aujourd’hui la terre était lourde, les balles ne rebon­dis­saient pas haut et il était capable de faire sa propre cuisine. Il a aussi une bonne touche. Il y avait très peu de diffé­rence entre nous, mais il a réussi à l’emporter. Le vent n’était pas facile à gérer avec son jeu. D’un côté, son service rebon­dis­sait bas à cause du vent, de l’autre il était court, diffi­cile à atta­quer. C’était donc une vraie bataille. C’était un point ici et là. Je ne sais pas combien de temps nous avons joué, mais c’était une vraie bataille », a déclaré le 15e joueur mondial en confé­rence de presse.