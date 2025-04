Dans des propos accordés à TNT, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman s’est exprimé sur les deux dernières défaites de Carlos Alcaraz (en demi‐finales à Indian Wells contre Jack Draper, et dès son entrée en lice à Miami face à David Goffin).

« Je ne vois pas cela comme un moment de crise. Il ne joue pas son meilleur tennis, mais cela fait partie de l’ap­pren­tis­sage et de la compré­hen­sion de soi. Pour moi, la sélec­tion des coups est encore un domaine qu’il peut améliorer. Je pense que lors­qu’il amélio­rera sa sélec­tion de coups, il deviendra plus régu­lier. Et c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Je pense donc qu’il est capable de gagner n’im­porte quel tournoi auquel il participe. »