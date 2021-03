Plus que 23 jours avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo ! Annulé en 2020 à cause de la pandémie, l’évè­ne­ment aura bien lieu cette année, mais à huis‐clos. Une déci­sion qui peut paraitre surpre­nante alors que d’autres tour­nois ont opté pour une jauge de spec­ta­teurs et que la compé­ti­tion aura lieu en exté­rieur et proba­ble­ment sous un grand soleil, comme souvent.

Quoi qu’il en soit, les orga­ni­sa­teurs ont donc logi­que­ment réduit l’ha­bi­tuel court central et cela n’a plus du tout la même « gueule »…