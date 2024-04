A l’issue de sa victoire au 1er tour face à Coria, Ugo a évoqué l’aidé précieuse apportée par son coach Jérémy Chardy durant ce duel acharné. Comme l’a expliqué le Mosellan, la nouvelle règle concer­nant le coaching actif est une très bonne décision.

« Je pense que c’est bien comme ça. Avant, tout le monde le faisait, mais nous devions nous cacher et nous ne pouvions pas entendre ce que disait l’en­traî­neur. Maintenant, c’est beau­coup mieux, parce que le coach peut vous donner des infor­ma­tions très utiles. J’aime la façon dont Jeremy m’en­traîne. Je l’écoute et dès qu’il me donne une infor­ma­tion, je suis capable de la maté­ria­liser sur le terrain et cela m’aide beaucoup »