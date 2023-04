Sorti des quali­fi­ca­tions, Ugo Humbert s’est sans doute vu passer au 2e tour du Masters 1000. Il a servi deux fois pour le match contre Lorenzo Sonego et s’est même procuré quatre balles de match. Mais il a fina­le­ment par s’in­cliner en trois sets.

En confé­rence de presse, le Français (79e mondial) a expliqué sa manière d’éva­cuer une défaite aussi frustrante.

« Je m’isole. Ça me fait du bien. Je trouve inutile de revenir sur les points du match, c’est fait, c’est fait, et demain, je retourne à l’entrainement. C’est ça que je dois faire. Je sais que je suis sur la bonne voie. Avant‐hier j’ai bien joué aussi et je sais main­te­nant que je peux battre de bons joueurs sur terre battue. Ce qui m’a manqué, c’est la confiance. Je me rendais compte que j’étais en train de jouer mon meilleur match sur terre battue dans ma carrière jusqu’à un certain moment. Et je dois m’appuyer sur cette expé­rience et conti­nuer à m’entrainer. »