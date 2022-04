Défait par Pedro Martinez au premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (4–6, 6–7), Ugo Humbert a concédé une huitième défaite en dix matchs en 2022.

En confé­rence de presse, pour la première fois, il a évoqué avec beau­coup de fran­chise son rapport avec son corps et les chan­ge­ments ressentis depuis qu’il a été vacciné. Même si, comme il l’a précisé, il n’est pas médecin.

« Je ne suis pas du tout médecin. J’ai fait tous les examens possibles et on n’a rien trouvé. C’était fou. Les méde­cins ont dit qu’il pouvait y avoir un lien avec le vaccin, mais que ce n’était pas la peine de cher­cher davan­tage car on n’avait pas assez de recul par rapport au vaccin. En tout cas, dix jours après le vaccin, à Toronto, c’est vrai que j’avais beau­coup joué, mais au bout de 45 minutes ou une heure, j’avais des crampes de partout. J’ai eu beau­coup de mal à m’entrainer pendant toute la fin de la saison. Au bout d’une heure, j’étais épuisé, j’ai dû m’arrêter trois semaines. J’ai aussi dû réagir à la Covid en Australie. Mon corps n’avait pas récu­péré suffisamment. »