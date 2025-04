Lors de son premier tour contre Alexei Popyrin à Monte‐Carlo, le gaucher Ugo Humbert est apparu sur le court avec une attelle sur la main droite. Mais contrai­re­ment à ce qui a été dit, le 20e mondial ne s’est pas cassé le petit doigt en enle­vant son t‑shirt.

En confé­rence de presse avoir bataillé au courage pendant plus de trois heures, et s’être fina­le­ment incliné en trois sets (3−6, 7–6, 6–4), le Français a raconté sa mésaventure.

« Je me suis cassé le cinquième méta­carpe. Je suis tombé et je me suis cogné la main contre une table de chevet. J’étais dans ma chambre. J’ai entendu un ‘crack’ et je me suis cassé l’os. C’était juste avant le match contre Gaël (à l’UTS à Nîmes, ndlr). À l’hôtel, j’étais pressé et j’ai glissé (…) Lors du media day dimanche, l’at­telle était en cours de fabri­ca­tion. Elle n’était pas encore prête. Je n’ai rien dit. Je suis allé taper des balles à 18 heures, et j’ai utilisé diffé­rents types de bandages pour voir ce qui était le mieux et pour voir comment je pouvais jouer. Ensuite, j’ai utilisé l’at­telle depuis hier. Ça a changé, parce qu’avec juste le bandage, ça faisait très mal à cause des vibra­tions, mais avec l’at­telle, ça m’a aidé. Bien sûr, je ne peux pas couvrir mon revers, mais je peux le frapper. »