Grosse décep­tion pour Ugo Humbert. Le Français est sorti d’en­trée par l’Australien John Millman (44ème) : 3–6, 3–6, en 1h23 de jeu. Il n’aura jamais trouvé le bon rythme, même après l’in­ter­rup­tion de plus de 3 heures à cause de la pluie, au début du 2ème set. Ugo a multi­plié les fautes directes (29), rempor­tant très peu d’échanges longs dans des condi­tions lentes et humides ne permet­tant pas vrai­ment d’ac­cé­lé­ra­tions. Ugo Humbert démarre mal sa saison sur terre battue.

John Millman, très appliqué ce lundi, affron­tera au prochain tour le vain­queur du match entre Felix Auger‐Aliassime et Christian Garin.