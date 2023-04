Tombeur du Lucas Catarina puis de Dusan Lajovic ce dimanche (2−6, 6–3, 6–4), Ugo Humbert est le seul Français ayant réussi à s’ex­traire des quali­fi­ca­tions sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Après sa victoire, le 79e mondial a été inter­rogé sur le grand absent, vain­queur onze fois du tournoi moné­gasque : un certain Rafael Nadal. S’il ne l’a jamais affronté en tournoi, il s’est déjà entraîné avec lui. Et il n’en garde pas forcé­ment un souvenir incroyable…

« Je me suis entraîné avec lui l’an dernier. J’ai fait le set de ma vie, et j’ai pris 6–2 ! Et encore j’ai fait deux jeux en servant très bien », a révélé Humbert dans des propos rapportés par L’Equipe.