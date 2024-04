Vainqueur de l’Italien au bout de la nuit ou presque, Ugo a démontré q’ul possé­dait une vraie force mentale car le contexte du match n’était pas évident à gérer. Après. ce succès il était donc logi­que­ment fier de lui et on le comprend aisément.

« C’est Monstrueux ! Je suis super fier d’avoir renversé le match, dans un contexte pas facile. Je l’avais affronté la saison passée et j’avais quand même eu quatre balles de match. Forcément ça m’avait fait du mal de perdre. Au début, je sentais qu’il était plus fort que moi. Je ne frap­pais pas très bien mais je sentais que j’étais là. J’étais prêt à « fighter ». Avec cet état d’es­prit, j’ai vite réussi à trouver les solu­tions. Je me suis dit : « Ok mec, tu t’en fous, tu reviens demain sur le court quoi qu’il arrive. »