C’est un éternel débat et il va encore être d’ac­tua­lité dans quelques semaines pour Roland‐Garros surtout qu’une invi­ta­tion dans le grand tableau en Grand Chelem est syno­nyme aussi d’un gros chèque.

Au pied du Rocher, les orga­ni­sa­teurs ont choisi d’en donner une à un Monégasque, à un ancien vain­queur qui est italien, à une légende trico­lore et à une légende mondiale. Un casting qui ne devrait même pas susciter une polé­mique. D’ailleurs Benoit Maylin est monté au créneau pour faire taire les critiques et il a tota­le­ment raison.

Il parait que les wild cards de Monte‐Carlo font réagir. Soit disant on se moque. Faut arrêter là !

Les invi­ta­tions données à Gasquet, Fognini et Wawrinka sont tota­le­ment légi­times et méri­tées. https://t.co/wrWg2gWlfo — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 4, 2025

« Il paraît que les wild cards de Monte‐Carlo font réagir. Soit disant on se moque. Faut arrêter là ! Les invi­ta­tions données à Gasquet, Fognini et Wawrinka sont tota­le­ment légi­times et méri­tées (…) Il faut arrêter de croire que les WC régulent le tennis mondial ! Si le jeune est bon, il sera dans les tableaux. Après oui, il y a de l’abus avec des grands joueurs mais pour une belle fête, t’as envie qu’ils soient là. Je leur offre même le champagne ! »