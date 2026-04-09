Dominé par Valentin Vacherot pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il était finaliste en titre, Lorenzo Musetti a montré ses limites actuelles.
En manque criant de rythme suite à sa cruelle blessure contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie, L’Italien n’est pas parvenu à se libérer face à Valentin qui n’avait de son côté rien à perdre.
Cette défaite va peser lourd au classement puisqu’il va perdre quatre places pour se retrouver 9e mondial à l’issue du tournoi.
Interrogé par la presse italienne, Lorenzo a confirmé son manque de confiance, notamment sur les points importants.
« Le fait d’avoir si peu joué ces derniers mois a certainement un impact important, notamment sur la dynamique qui se crée pendant les matchs, avec la tension. Je n’arrive toujours pas à être pleinement concentré dans les moments importants
J’ai perdu un tie‐break que j’ai en quelque sorte gâché. Et même à 5–4, quand il m’a donné l’occasion de revenir à 5–5 et de servir, je n’ai jamais réussi à imposer mon jeu. Je jouerai à Barcelone, même si ce n’était pas prévu, justement pour retrouver le rythme. C’est ce dont j’ai besoin pour retrouver confiance. J’ai beaucoup de points à défendre, mais la priorité est maintenant de me sentir bien physiquement et de continuer à travailler. L’objectif final reste d’arriver à Paris avec plus de garanties. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 08:45