Dominé par Valentin Vacherot pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il était fina­liste en titre, Lorenzo Musetti a montré ses limites actuelles.

En manque criant de rythme suite à sa cruelle bles­sure contre Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie, L’Italien n’est pas parvenu à se libérer face à Valentin qui n’avait de son côté rien à perdre.

Cette défaite va peser lourd au clas­se­ment puis­qu’il va perdre quatre places pour se retrouver 9e mondial à l’issue du tournoi.

Interrogé par la presse italienne, Lorenzo a confirmé son manque de confiance, notam­ment sur les points importants.

« Le fait d’avoir si peu joué ces derniers mois a certai­ne­ment un impact impor­tant, notam­ment sur la dyna­mique qui se crée pendant les matchs, avec la tension. Je n’arrive toujours pas à être plei­ne­ment concentré dans les moments impor­tants

J’ai perdu un tie‐break que j’ai en quelque sorte gâché. Et même à 5–4, quand il m’a donné l’occasion de revenir à 5–5 et de servir, je n’ai jamais réussi à imposer mon jeu. Je jouerai à Barcelone, même si ce n’était pas prévu, juste­ment pour retrouver le rythme. C’est ce dont j’ai besoin pour retrouver confiance. J’ai beau­coup de points à défendre, mais la prio­rité est main­te­nant de me sentir bien physi­que­ment et de conti­nuer à travailler. L’objectif final reste d’ar­river à Paris avec plus de garanties. »