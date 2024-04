Invité de The Tennis Podcast, Goran Ivanisevic s’est exprimé au sujet de la montée en puis­sance de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Si l’an­cien coach du Serbe recon­nait le talent de ces deux nouvelles stars, il sait aussi que si Nole joue à son meilleur niveau, il garde une longueur d’avance.

« Alcaraz et Sinner sont des joueurs de tennis incroyables. En ce moment, je dois dire que Sinner est le joueur de tennis le plus perfor­mant du monde. Il a gagné 25 matches sur 26. Il est tout simple­ment incroyable. Il joue très bien. Mais cette période est inté­res­sante car ce sont des joueurs diffé­rents. Ils sont tous les deux très beaux à regarder égale­ment. Alcaraz et Sinner vont se livrer de très bons matches, mais si Novak se montre, je miserai toujours sur Novak. »