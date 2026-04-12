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Jannik Sinner à Carlos Alcaraz après l’avoir détrôné : « Tu réalises des exploits que personne n’avait jamais accom­plis à ton âge »

Par
Baptiste Mulatier
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Grands rivaux sur le court, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n’en nour­rissent pas moins un profond respect mutuel. Ils l’ont une nouvelle fois démontré après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Lors de la céré­monie de remise des prix, Sinner a rendu hommage à son adver­saire, qu’il éjecte de la première place mondiale. 

« Carlos, féli­ci­ta­tions à toi et à ton équipe. Tu accom­plis des choses incroyables année après année. Tu ne cesses de montrer pour­quoi tu es le joueur que tu es. Tu réalises des exploits que personne d’autre n’avait jamais accom­plis à ton âge. Te rencon­trer, surtout en finale à la fin des tour­nois, rend ces moments encore plus spéciaux. Merci beau­coup et je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison… Mon équipe, merci de m’avoir poussé jusqu’au bout de mes limites. Ça a été une semaine très inté­res­sante, où j’ai dû réap­prendre à jouer sur cette surface. Gagner ici signifie beau­coup pour moi. Merci à chacun d’entre vous dans la box. Merci de votre soutien. Merci de me comprendre. On va conti­nuer à se battre. »

Vivement le prochain duel entre les deux monstres actuels du tennis mondial… Peut‐être à Roland‐Garros !

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 18:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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