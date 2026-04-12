Grands rivaux sur le court, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n’en nour­rissent pas moins un profond respect mutuel. Ils l’ont une nouvelle fois démontré après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Lors de la céré­monie de remise des prix, Sinner a rendu hommage à son adver­saire, qu’il éjecte de la première place mondiale.

« Carlos, féli­ci­ta­tions à toi et à ton équipe. Tu accom­plis des choses incroyables année après année. Tu ne cesses de montrer pour­quoi tu es le joueur que tu es. Tu réalises des exploits que personne d’autre n’avait jamais accom­plis à ton âge. Te rencon­trer, surtout en finale à la fin des tour­nois, rend ces moments encore plus spéciaux. Merci beau­coup et je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison… Mon équipe, merci de m’avoir poussé jusqu’au bout de mes limites. Ça a été une semaine très inté­res­sante, où j’ai dû réap­prendre à jouer sur cette surface. Gagner ici signifie beau­coup pour moi. Merci à chacun d’entre vous dans la box. Merci de votre soutien. Merci de me comprendre. On va conti­nuer à se battre. »

Jannik Sinner after beating Carlos Alcaraz in Monte Carlo final :



“Carlos, congrats to you and your team. You’re doing amazing things year after year. You keep showing why you are the player you are. Achieving things that nobody else achieved before with your age. Facing you… pic.twitter.com/kphd4LDsjt — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026

Vivement le prochain duel entre les deux monstres actuels du tennis mondial… Peut‐être à Roland‐Garros !