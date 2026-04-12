Grands rivaux sur le court, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n’en nourrissent pas moins un profond respect mutuel. Ils l’ont une nouvelle fois démontré après la victoire de l’Italien face à l’Espagnol en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Lors de la cérémonie de remise des prix, Sinner a rendu hommage à son adversaire, qu’il éjecte de la première place mondiale.
« Carlos, félicitations à toi et à ton équipe. Tu accomplis des choses incroyables année après année. Tu ne cesses de montrer pourquoi tu es le joueur que tu es. Tu réalises des exploits que personne d’autre n’avait jamais accomplis à ton âge. Te rencontrer, surtout en finale à la fin des tournois, rend ces moments encore plus spéciaux. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur pour le reste de la saison… Mon équipe, merci de m’avoir poussé jusqu’au bout de mes limites. Ça a été une semaine très intéressante, où j’ai dû réapprendre à jouer sur cette surface. Gagner ici signifie beaucoup pour moi. Merci à chacun d’entre vous dans la box. Merci de votre soutien. Merci de me comprendre. On va continuer à se battre. »
Jannik Sinner after beating Carlos Alcaraz in Monte Carlo final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 12, 2026
“Carlos, congrats to you and your team. You’re doing amazing things year after year. You keep showing why you are the player you are. Achieving things that nobody else achieved before with your age. Facing you… pic.twitter.com/kphd4LDsjt
Vivement le prochain duel entre les deux monstres actuels du tennis mondial… Peut‐être à Roland‐Garros !
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 18:14