Fort de deux titres consé­cu­tifs décro­chés sur les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami, le tout sans perdre le moindre set, Jannik Sinner est arrivé sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo sans la moindre pres­sion et aucun point à défendre.

Absent en 2025 suite à sa suspen­sion dans son affaire de dopage, l’Italien a évoqué son rapport à cette surface si parti­cu­lière, lors de son passage devant les médias ce samedi.

« Nous avons travaillé dur. C’est une surface diffé­rente, nous savons tous qu’elle est plus exigeante physi­que­ment. J’ai bien joué sur cette surface l’année dernière, donc on verra comment je m’en sors cette année. Mais je pense que le fait de faire de très longues séances dans la chaleur m’a beau­coup aidé, et je n’en ai pas souf­fert aux États‐Unis. Après, chaque joueur a ses préfé­rences. Personnellement, j’aime jouer sur terre battue. Ce n’est pas ma surface préférée, mais je pense que je peux y jouer du bon tennis », a déclaré celui qui sera opposé à un joueur fran­çais pour son entrée en lice, Ugo Humbert ou le grand espoir, Moïse Kouamé.