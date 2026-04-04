Fort de deux titres consécutifs décrochés sur les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami, le tout sans perdre le moindre set, Jannik Sinner est arrivé sur les installations du Masters 1000 de Monte‐Carlo sans la moindre pression et aucun point à défendre.
Absent en 2025 suite à sa suspension dans son affaire de dopage, l’Italien a évoqué son rapport à cette surface si particulière, lors de son passage devant les médias ce samedi.
« Nous avons travaillé dur. C’est une surface différente, nous savons tous qu’elle est plus exigeante physiquement. J’ai bien joué sur cette surface l’année dernière, donc on verra comment je m’en sors cette année. Mais je pense que le fait de faire de très longues séances dans la chaleur m’a beaucoup aidé, et je n’en ai pas souffert aux États‐Unis. Après, chaque joueur a ses préférences. Personnellement, j’aime jouer sur terre battue. Ce n’est pas ma surface préférée, mais je pense que je peux y jouer du bon tennis », a déclaré celui qui sera opposé à un joueur français pour son entrée en lice, Ugo Humbert ou le grand espoir, Moïse Kouamé.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 16:10