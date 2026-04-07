Jannik Sinner ne laisse vrai­ment aucune miette à ses adversaires.

Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo où il a balayé le Français Ugo Humbert (34e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0 en un peu plus d’une heure de jeu.

L’Italie, qui affirme ne pas s’être fixé de vrai objectif cette semaine, a parfai­te­ment géré son premier match sur terre battue depuis sa fameuse finale perdue à Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, le 8 juin 2025.

« J’ai trouvé que j’avais bien joué aujourd’hui. Quand on change de surface, il faut changer de style de jeu, la façon dont on aborde certaines situa­tions. Je suis très content, car je sais que le premier tournoi sur terre battue n’est jamais facile. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour m’adapter, donc je suis très heureux de ma perfor­mance d’aujourd’hui (mardi), heureux d’avoir au moins un match de plus à disputer ici. Je suis venu ici avec de bonnes vibra­tions, mais sans trop d’attentes. C’est un nouveau tournoi, donc je suis très content », a déclaré l’Italien au micro de l’ATP après sa victoire.

🦊: “I didn’t have a lot of time to adapt, so very happy about today, happy that I have at least one more match here, I come here with good feelings, but at the same time not many expec­ta­tions. New tour­na­ment, so I’m very happy.” — jannik sinner files (@jannik_files) April 7, 2026

En huitièmes de finale, Jannik Sinner affron­tera Francisco Cerundolo (19e mondial) ou Tomas Machac (53e).