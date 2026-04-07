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Jannik Sinner, après avoir écrasé Ugo Humbert : « Je n’ai pas vrai­ment d’at­tentes cette semaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner ne laisse vrai­ment aucune miette à ses adversaires. 

Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner pour­suit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo où il a balayé le Français Ugo Humbert (34e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0  en un peu plus d’une heure de jeu. 

L’Italie, qui affirme ne pas s’être fixé de vrai objectif cette semaine, a parfai­te­ment géré son premier match sur terre battue depuis sa fameuse finale perdue à Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, le 8 juin 2025. 

« J’ai trouvé que j’avais bien joué aujourd’hui. Quand on change de surface, il faut changer de style de jeu, la façon dont on aborde certaines situa­tions. Je suis très content, car je sais que le premier tournoi sur terre battue n’est jamais facile. Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour m’adapter, donc je suis très heureux de ma perfor­mance d’aujourd’hui (mardi), heureux d’avoir au moins un match de plus à disputer ici. Je suis venu ici avec de bonnes vibra­tions, mais sans trop d’attentes. C’est un nouveau tournoi, donc je suis très content », a déclaré l’Italien au micro de l’ATP après sa victoire. 

En huitièmes de finale, Jannik Sinner affron­tera Francisco Cerundolo (19e mondial) ou Tomas Machac (53e).

Publié le mardi 7 avril 2026 à 14:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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