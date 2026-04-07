Jannik Sinner ne laisse vraiment aucune miette à ses adversaires.
Titré à Paris, Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, Jannik Sinner poursuit sa folle série en Masters 1000 à Monte‐Carlo où il a balayé le Français Ugo Humbert (34e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour : 6–3, 6–0 en un peu plus d’une heure de jeu.
L’Italie, qui affirme ne pas s’être fixé de vrai objectif cette semaine, a parfaitement géré son premier match sur terre battue depuis sa fameuse finale perdue à Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, le 8 juin 2025.
« J’ai trouvé que j’avais bien joué aujourd’hui. Quand on change de surface, il faut changer de style de jeu, la façon dont on aborde certaines situations. Je suis très content, car je sais que le premier tournoi sur terre battue n’est jamais facile. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’adapter, donc je suis très heureux de ma performance d’aujourd’hui (mardi), heureux d’avoir au moins un match de plus à disputer ici. Je suis venu ici avec de bonnes vibrations, mais sans trop d’attentes. C’est un nouveau tournoi, donc je suis très content », a déclaré l’Italien au micro de l’ATP après sa victoire.
🦊: “I didn’t have a lot of time to adapt, so very happy about today, happy that I have at least one more match here, I come here with good feelings, but at the same time not many expectations. New tournament, so I’m very happy.”— jannik sinner files (@jannik_files) April 7, 2026
En huitièmes de finale, Jannik Sinner affrontera Francisco Cerundolo (19e mondial) ou Tomas Machac (53e).
Publié le mardi 7 avril 2026 à 14:06