Vainqueur de ses 21 derniers matchs en Masters 1000, avec un seul set concédé, Jannik Sinner a poursuivi son impressionnante série en dominant Alexander Zverev pour la huitième fois consécutive, en demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Ce succès lui permet d’entrer dans un cercle très fermé : il devient le quatrième joueur de l’histoire à se qualifier pour la finale des trois premiers Masters 1000 de la saison, après Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) et Novak Djokovic (2015).
Mieux encore, l’Italien pourrait imiter Djokovic en devenant le deuxième joueur à enchaîner les titres à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo au cours d’une même saison, une performance rarissime.
📊 Jannik Sinner 🇮🇹 est le 4e joueur ayant réussi à se qualifier en finale des trois premiers Masters 1000 de la saison :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 11, 2026
▪️ Roger Federer 🇨🇭 (2006)
▪️ Rafael Nadal 🇪🇸 (2011)
▪️ Novak Djokovic 🇷🇸 (2015)
🆕 Jannik Sinner 🇮🇹 (2026) pic.twitter.com/Pmijal80GL
Lors de son interview d’après-match, Sinner a affiché sa satisfaction, tout en rappelant qu’il avait abordé le tournoi sans grandes attentes après le Sunshine Double :
Question : « C’est votre première finale ici. Qu’est-ce que cela signifie ? Surtout après un délai aussi court depuis le Sunshine Double. Vous n’avez pas eu beaucoup de temps pour te préparer. »
Sinner : « Non, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer mais je suis très, très heureux. Nous sommes venus ici pour voir où j’en étais. Me retrouver maintenant en finale signifie beaucoup pour moi. Chaque match, chaque jour, c’est différent. Je suis très content de ma performance d’aujourd’hui (samedi). Je me suis senti très solide dès le début. Quand on mène d’un break dès le début, ça change la dynamique du match. Je suis très content. Voyons ce qui nous attend en finale. »
Jannik Sinner after beating Zverev to reach 1st Monte Carlo final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026
“First final here. What does that mean ? Particularly after such a quick turnaround from the Sunshine Double. You didn’t have much time to prepare.”
Jannik : “No I didn’t but I’m very very happy. We came here… pic.twitter.com/Tzn2qRxBah
Désormais, Jannik Sinner aura une opportunité en or de s’emparer de la place de numéro 1 mondial : soit en cas de défaite de Carlos Alcaraz face à Valentin Vacherot, soit en soulevant le trophée dimanche.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 15:47