Vainqueur de ses 21 derniers matchs en Masters 1000, avec un seul set concédé, Jannik Sinner a pour­suivi son impres­sion­nante série en domi­nant Alexander Zverev pour la huitième fois consé­cu­tive, en demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Ce succès lui permet d’entrer dans un cercle très fermé : il devient le quatrième joueur de l’histoire à se quali­fier pour la finale des trois premiers Masters 1000 de la saison, après Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) et Novak Djokovic (2015).

Mieux encore, l’Italien pour­rait imiter Djokovic en deve­nant le deuxième joueur à enchaîner les titres à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo au cours d’une même saison, une perfor­mance rarissime.

📊 Jannik Sinner 🇮🇹 est le 4e joueur ayant réussi à se quali­fier en finale des trois premiers Masters 1000 de la saison :

▪️ Roger Federer 🇨🇭 (2006)

▪️ Rafael Nadal 🇪🇸 (2011)

▪️ Novak Djokovic 🇷🇸 (2015)

🆕 Jannik Sinner 🇮🇹 (2026) pic.twitter.com/Pmijal80GL — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 11, 2026

Lors de son inter­view d’après-match, Sinner a affiché sa satis­fac­tion, tout en rappe­lant qu’il avait abordé le tournoi sans grandes attentes après le Sunshine Double :

Question : « C’est votre première finale ici. Qu’est-ce que cela signifie ? Surtout après un délai aussi court depuis le Sunshine Double. Vous n’avez pas eu beau­coup de temps pour te préparer. »

Sinner : « Non, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour me préparer mais je suis très, très heureux. Nous sommes venus ici pour voir où j’en étais. Me retrouver main­te­nant en finale signifie beau­coup pour moi. Chaque match, chaque jour, c’est diffé­rent. Je suis très content de ma perfor­mance d’aujourd’hui (samedi). Je me suis senti très solide dès le début. Quand on mène d’un break dès le début, ça change la dyna­mique du match. Je suis très content. Voyons ce qui nous attend en finale. »

Jannik Sinner after beating Zverev to reach 1st Monte Carlo final



“First final here. What does that mean ? Particularly after such a quick turna­round from the Sunshine Double. You didn’t have much time to prepare.”



Jannik : “No I didn’t but I’m very very happy. We came here… pic.twitter.com/Tzn2qRxBah — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026

Désormais, Jannik Sinner aura une oppor­tu­nité en or de s’emparer de la place de numéro 1 mondial : soit en cas de défaite de Carlos Alcaraz face à Valentin Vacherot, soit en soule­vant le trophée dimanche.