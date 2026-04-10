S’il domine actuellement le circuit aux côtés de Carlos Alcaraz, et qu’il reste sur une impressionnante série de 20 victoires consécutives en Masters 1000 avec un seul set concédé, Jannik Sinner continue malgré tout de chercher à progresser pour devenir encore plus redoutable.
Et s’il y a bien un secteur dans lequel l’Italien a franchi un cap, c’est le toucher de balle, notamment les amorties. Le numéro 2 mondial l’a encore démontré ce vendredi en quarts de finale sur le Rocher, faisant très mal à Félix Auger‐Aliassime grâce à ce coup, dont son grand rival Carlos Alcaraz est considéré comme le spécialiste.
En conférence de presse, Sinner a brièvement commenté sa réussite du jour sur ce geste :
Q. « Je suppose que vous devriez être content de vos amorties ce vendredi ? Ça pourrait être important pour vous ? »
JANNIK SINNER : « Oui, j’ai eu un bon pourcentage de réussite sur ce coup. J’aimerais que tous les matchs soient comme ça (souriant). »
Pour tenter de se qualifier pour la finale à Monte‐Carlo et poursuivre sa série impressionnante en Masters 1000, Jannik Sinner retrouvera Alexander Zverev samedi.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 17:10