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Jannik Sinner, après s’être trans­formé en Carlos Alcaraz : « J’aimerais que tous les matchs soient comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il domine actuel­le­ment le circuit aux côtés de Carlos Alcaraz, et qu’il reste sur une impres­sion­nante série de 20 victoires consé­cu­tives en Masters 1000 avec un seul set concédé, Jannik Sinner continue malgré tout de cher­cher à progresser pour devenir encore plus redoutable.

Et s’il y a bien un secteur dans lequel l’Italien a franchi un cap, c’est le toucher de balle, notam­ment les amor­ties. Le numéro 2 mondial l’a encore démontré ce vendredi en quarts de finale sur le Rocher, faisant très mal à Félix Auger‐Aliassime grâce à ce coup, dont son grand rival Carlos Alcaraz est consi­déré comme le spécialiste.

En confé­rence de presse, Sinner a briè­ve­ment commenté sa réus­site du jour sur ce geste :

Q. « Je suppose que vous devriez être content de vos amor­ties ce vendredi ? Ça pour­rait être impor­tant pour vous ? »

JANNIK SINNER : « Oui, j’ai eu un bon pour­cen­tage de réus­site sur ce coup. J’aimerais que tous les matchs soient comme ça (souriant). »

Pour tenter de se quali­fier pour la finale à Monte‐Carlo et pour­suivre sa série impres­sion­nante en Masters 1000, Jannik Sinner retrou­vera Alexander Zverev samedi.

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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