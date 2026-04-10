S’il domine actuel­le­ment le circuit aux côtés de Carlos Alcaraz, et qu’il reste sur une impres­sion­nante série de 20 victoires consé­cu­tives en Masters 1000 avec un seul set concédé, Jannik Sinner continue malgré tout de cher­cher à progresser pour devenir encore plus redoutable.

Et s’il y a bien un secteur dans lequel l’Italien a franchi un cap, c’est le toucher de balle, notam­ment les amor­ties. Le numéro 2 mondial l’a encore démontré ce vendredi en quarts de finale sur le Rocher, faisant très mal à Félix Auger‐Aliassime grâce à ce coup, dont son grand rival Carlos Alcaraz est consi­déré comme le spécialiste.

En confé­rence de presse, Sinner a briè­ve­ment commenté sa réus­site du jour sur ce geste :

Q. « Je suppose que vous devriez être content de vos amor­ties ce vendredi ? Ça pour­rait être impor­tant pour vous ? »

JANNIK SINNER : « Oui, j’ai eu un bon pour­cen­tage de réus­site sur ce coup. J’aimerais que tous les matchs soient comme ça (souriant). »

Pour tenter de se quali­fier pour la finale à Monte‐Carlo et pour­suivre sa série impres­sion­nante en Masters 1000, Jannik Sinner retrou­vera Alexander Zverev samedi.